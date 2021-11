Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2021/ Gemelli, Acquario, Bilancia: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox non solo aiuta ad aprire nel migliore dei modi la giornata odierna, ma per tutti gli appassionati di astrologia è fonte di importante ispirazione per tutta la settimana. In questo approfondimento andremo ad analizzare le indicazioni che riguardano i segni di Aria, fornite dal noto astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 22 novembre 2021? Vediamo se le stelle vi saranno amiche…

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Acquario le previsioni del giorno

Partiamo subito con l’oroscopo Paolo Fox per i Gemelli, che scontano qualche problema di tipo economico: oggi e domani c’è una Luna che tocca il settore delle finanze. Questo è un cielo che può anche portare qualche piccolo sacrificio. Guai ad annoiarsi! I Gemelli quando si annoiano diventano dispettosi. In questo periodo le cose che stai facendo sul lavoro magari vanno bene, però ogni giorno, ogni tanto, devi scontrarti con delle persone che non ti stanno bene.

Ecco che l’Acquario, nato bastian contrario, difficilmente vi darà ragione. Se parlate con un Acquario, anche se esprimete il vostro punto di vista, vi fermerà dicendo “sì però” e inizierà una disquisizione che non è proprio contraria al vostro modo di vedere le cose, ma vuole essere un po’ perfezionista. Saturno nel segno responsabilizza, fa prendere le cose di petto: l’impegno infatti è il tema del periodo e questo non sconforta, non spaventa, ma è normale però farsi due conti in più.

Bilancia, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

La Bilancia chiude l’oroscopo Paolo Fox. Di solito prende tempo prima di parlare, è molto equilibrata, ma può capitare in questi giorni di perdere la pazienza: anche tu sei umano e se vedi che ci sono delle persone che ribattono sempre sulle stesse cose e non riesci a parlare e a farti capire, qualche momento di tensione ci sarà. Molto dipende dalle singole storie, però in questo periodo delle difficoltà nei rapporti possono nascere. A livello fisico, attenzione.

