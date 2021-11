Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 novembre 2021/ Previsioni Cancro, Pesci, Scorpione…

L’oroscopo Paolo Fox torna a farci compagnia anche quest’oggi con le previsioni tanto attese del noto astrologo. In questo focus ci concentreremo sui segni d’Acqua, grazie alle indicazioni fornite dall’astrologo stesso nel corso del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Cosa prevedono le stelle nello specifico per i nati Cancro, Pesci, Scorpione per la giornata di oggi, lunedì 22 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Pesci?

Apriamo l’oroscopo Paolo Fox con le previsioni per il segno del Cancro, che parte con una settimana con dubbi che riguardano l’amore; è una situazione particolare quella dei Cancro. Si pensi a coloro che non hanno un amore e magari si confondono: attenzione alle illusioni! Ma il pensiero va anche a coloro che ne hanno uno che non va e allora si guardano intorno. Però il tradimento non paga e soprattutto, in questo momento, bisogna ragionare bene prima di fare passi falsi. Per il lavoro quello che stai facendo adesso potrebbe cambiare entro aprile. Lo scrivo anche nel mio libro: tra aprile e maggio molti saranno i Cancro che dovranno fare una scelta di vita importante.

Il segno dei Pesci dovrebbe sfruttare questo inizio settimana. Gennaio e febbraio 2022 saranno i mesi più importanti, ma cosa fare adesso? Cosa portare avanti? Solo le cose in cui credi! Perché per questa fine di novembre, per tutto dicembre, potresti anche tagliare i conti con chi non ti gratifica. Se sei in attesa di una promozione che non ti hanno dato, se tra l’altro hai avuto dei problemi legali, finanziari o delle dispute con un ente o con le burocrazia, o ne sei già uscito o ne uscirai entro febbraio. Questo è un periodo in cui potrebbero nascere delle buone emozioni. Attenzione a non sbagliare, pensando a ciò che è stato, ma a ciò che sarà. È molto importante adesso dare valore all’amore, dimenticando tristi trascorsi. Capricorno, Toro potrebbero essere in molti casi dei segni di riferimento; Gemelli e Sagittario invece possono portare ogni tanto degli sbandamenti d’amore.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con lo Scorpione. “Luna favorevole, anche se ogni tanto trovi dei contrasti nell’ambiente: tu sei molto calmo e riflessivo all’apparenza, ma in realtà sai che ogni tanto devi tenerti, perché fosse per te, non dico che ti arrabbieresti ogni giorno, ma ci sono delle persone che non digerisci che vorresti in qualche modo sgridare. Ma conviene farlo? Soprattutto sul lavoro consiglio diplomazia. In amore Venere è favorevole e porta anche amori part time, per chi non vuole legarsi a tempo indeterminato”.



