Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Che giornata sarà quella di oggi secondo l’Oroscopo Paolo Fox? Questa domanda trova sempre una risposta quando c’è l’astrologo di mezzo. Infatti, nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, nella rubrica Latte Miele, ha fornito le sue previsioni e indicazioni. In questo spazio ci soffermiamo nello specifico su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per capire cosa dicono le stelle per quanto riguarda la giornata odierna, martedì 22 novembre 2022. Ad esempio, in fase di recupero il Leone, mentre i Vergine sono alle prese con una settimana impegnativa. I Bilancia sono in una fase particolare della loro vita, riflessioni in vista per lo Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Leone e Vergine

Leone, sono giornate un po’ particolari secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Le prime due settimane di novembre sono state un po’ pesanti e quindi che cos’è accaduto in questi giorni? Forse un piccolo dispiacere, forse una tensione? La cosa bella è che tu riesci a recuperare molto, anche se c’è stato un momento difficile, perché riesci a trasformare una difficoltà o un dispiacere in qualcosa di positivo, come se tu crescessi. Tutte le prove che hai superato, anche se hanno portato molta fatica, ora ti aiutano a stare meglio. Giove ti aiuterà il segno dal 20 dicembre e nei primi sei mesi del prossimo anno, come ho scritto anche nel mio libro, “L’oroscopo 2023”.

Vergine, settimana impegnativa, hai tante cose da fare e, proprio per questo, bisogna organizzare tutto al meglio, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. Ci saranno due giornate, quelle del 24 e 25, che appariranno un po’ sottotono o, probabilmente, ti troveranno particolarmente stanco. Credo che sia importante adesso affrontare tutti i conflitti con grande serenità, anche se si tratta di superare un problema fisico. Evitare azzardi è meglio, in una settimana che andrà vissuta con molta cautela.

Bilancia e Scorpione, le indicazioni di oggi dell’Oroscopo Paolo Fox

Bilancia, questo è un momento particolare della tua vita, in cui devi fare le cose che contano, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Magari prima te la prendevi per tutto e adesso invece sai che ti devi occupare solo di cose importanti e rilevanti e quindi, da questo punto di vista, hai una maggior maturità. Giovedì e venerdì saranno giorni eccellenti per i contatti e qualche contatto andrà ristabilito, proprio per riscoprire un sentimento. Giorni molto particolari per recuperare forza in un amore.

Scorpione, Luna nel segno che da una parte stimola la riflessione e dall’altra può portare anche ad accavallare dei pensieri secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Chi lavora non deve farsi prendere dalla sfiducia, anche se, in termini di gratifica finanziaria e professionale, forse questo non è un periodo da ricordare. Tutte le emozioni e le sensazioni positive che sono nate nella prima parte di novembre saranno cavallo di battaglia per le prossime settimane. In questi giorni, bisogna solo controllare, nelle relazioni, che non ci sia una disparità: per esempio, se tu ami tanto una persona che non si sa bene come la pensa. Non vorrei che tu investissi i tuoi sentimenti in qualcuno che non è del tutto sincero.

