Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2022/ Oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

La settimana è cominciata con l‘Oroscopo Paolo Fox sempre al fianco dei nati sotto i segni dello Zodiaco con le sue previsioni e indicazioni. In questo caso ci soffermiamo su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per capire come sarà per loro la giornata di oggi, martedì 22 novembre 2022. Dall’amore al lavoro, passando per la salute: nulla viene tralasciato dall’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, nella rubrica Latte Miele. Per Ariete sarà una giornata interessante, al Toro invece porterà qualche tensione, mentre il Gemelli è a caccia di riscatto. Rivincite in arrivo per i Cancro. Ma proseguite con la lettura per approfondire ogni aspetto…

Oroscopo Ariete e Toro, le indicazioni di oggi dell’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Ariete, siamo arrivati a questo martedì: una giornata interessante che l’oroscopo Paolo Fox spera vi dia la giusta carica. Il desiderio di convivere e sposarsi per qualcuno potrebbe essere concreto, visto che nei primi sei mesi del prossimo anno avremo molte stelle a favore e soprattutto, fino a metà maggio, Giove nel segno. Consiglio di giocare carte vincenti e magari di stare solo un po’ attenti alle questioni economiche. Un atteggiamento più positivo nei confronti del futuro è necessario.

Oroscopo Toro, questa Luna opposta può portare qualche conflitto: meglio evitare discussioni con soci, colleghi, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Ricordo che gli inizi di questo mese di novembre, per molti, non sono stati facili: se c’è una disputa con un partner o un ex bisogna evitare situazioni che possono andare avanti o rimanere in sospeso per troppo tempo. È importante controllare anche i soldi: ricordiamo sempre che il Toro è un segno molto concreto.

Paolo Fox: l’Oroscopo per il segno dei Gemelli e per il segno del Cancro

Oroscopo Gemelli, settimana un po’ strana, sottotono e ci sono delle opposizioni planetarie per l’oroscopo Paolo Fox. Sei tu che potresti cambiare atteggiamento con colleghi o capi, magari desiderando una rivincita: questo capita anche a chi si è sentito un po’ messo da parte. Chi pensa di aver ricevuto un’offesa o di non essere stato valutato al meglio, è chiaro che ora cerchi un riscatto. Una settimana un po’ agitata: ne parlerò giorno dopo giorno.

Oroscopo Cancro, la prima parte di questo mese di novembre può avere portato delle ispirazioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Adesso abbiamo delle stelle neutrali, ma ciò che è stato fatto non viene cancellato: è un periodo buono per fare richieste, reclamare rimborsi e così via. Questo è anche un periodo che permette a chi ci è rimasto un po’ male, perché delle situazioni si sono chiuse nel lavoro o ci sono state delle difficoltà, di ottenere un incarico o un qualcosa che, agli occhi degli invidiosi potrebbe suonare male, ma che c’è! Quindi piccole rivincite in arrivo. Se ci sono dubbi in amore o situazioni poco chiare, dal 6 dicembre ci sarà qualcosa di strano e sarebbe meglio chiarire prima.

