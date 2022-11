Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox è pronto ad accompagnarci anche nella giornata di oggi, martedì 22 novembre 2022. L’astrologo non salta un appuntamento pur di fornire i suoi consigli ai nati sotto le stelle dello Zodiaco, ma in questo caso ci soffermiamo sui nati sotto i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ne ha parlato nell’appuntamento quotidiano su Radio Latte Miele, in particolare nella rubrica Latte e Stelle. Cosa dicono le previsioni dell’astrologo per la giornata odierna? Cambiamenti possibili per il Sagittario, giornate impegnative per i Capricorno, Luna contraria per l’Acquario, invece i Pesci devono tenersi lontani dalle provocazioni.

Sagittario e Capricorno, cosa dice oggi l’Oroscopo Paolo Fox

Sagittario, questo è un cielo importante secondo l’oroscopo Paolo Fox: abbiamo visto una crescita dal 16, ma avremo anche una fortissima concentrazione di pianeti, a metà settimana, nel tuo segno. Questo significa che si possono fare progetti e che si possono ottenere delle soddisfazioni. Se ti fanno una proposta di cambiamento, in vista del prossimo anno, non sarebbe male valutarla, perché potrebbe portare prospettive molto belle. Grande forza per un Sagittario che, a settembre, sembrava spaesato o aveva dovuto digerire un brutto colpo e che invece adesso sta meglio. Ottimo cielo per gli incontri.

Capricorno, le giornate sono impegnative, ma anche perché tu cerchi sempre di impegnarti sempre un po’ di più rispetto agli altri. Molti Capricorno dicono: “Sono stanco e non riesco a fare tutto quello che desidero”, ma immaginate se non ci fosse nulla, se non ci fosse questa tensione, se non vi sentiste utili agli altri, facendo più degli altri: forse vi sentireste privati di tanta energia. Sono state forti le uscite negli ultimi tempi secondo l’oroscopo Paolo Fox e ora bisogna recuperare. Emozioni in corso e le storie che nascono ora potrebbero diventare ancora più importanti a dicembre.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Acquario e Pesci

Acquario, giornate in cui si lavora di più e stelle che danno una bella sferzata di energia, segnala l’oroscopo Paolo Fox. C’è una Luna contraria, ma questo potrebbe rappresentare la fatica con cui si portano avanti certe cose e alcuni ritardi. Chi ha accumulato delle tensioni dovrà cercare di disfarsene. Per i cuori solitari è un cielo di incontri.

Pesci, molti sono in dubbio: l’oroscopo Paolo Fox aveva parlato di una fine del mese un po’ stancante e agitata. L’astrologo pensa che non sia il caso, per questi giorni, di mettere troppa carne al fuoco: tieniti lontano dalle provocazioni, anche perché dal 6 dicembre si recupera. È probabile che si debba affrontare qualche indecisione, un problema in famiglia e poi, a metà settimana, anche uno scontro. Ovviamente, le persone che hanno seri problemi d’amore o di lavoro, dovranno stare un po’ più attente nei rapporti. Dal 6 dicembre, questo cielo cambia e torna estremamente positivo.

