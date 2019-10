OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 22 ottobre 2019: Vergine, Toro, Sagittario, Cancro

Oroscopo di oggi martedì 22 ottobre 2019

Andiamo a leggere l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta e quotidiana rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere quanto detto segno per segno. Il weekend sarà molto impegnativo per l’Ariete che ieri si è trovato a vivere una giornata molto pesante. Il Toro è pronto a fare molte cose importanti, anche se va ribadito che tutto deve essere fatto per gradi, per evitare problemi. Il Leone è decisamente forte e pronto alla battaglia. Il Sagittario ama persone vere, veraci, in grado di regalare emozioni e forza. La Bilancia è in un momento di recupero, pronto a svoltare questo momento che è stato anche un po’ complicato. La Vergine deve stare molto attenta rispetto a un novembre che ha creato qualche difficoltà nella gestione delle emozioni. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ieri ha avuto un giorno pesante, anche i fine settimana sono impegnati. Bisogna andare avanti anche se con Saturno dissonante tutto quello che si fa è sempre sperimentale e non costruttivo. Tanti hanno un senso di precarietà, si stanno facendo cose importanti, presto ci saranno delle conferme. Il Toro in questi giorni può fare tante cose purché ci sia gradualità. Per 48 ore ci sono rallentamenti. Oggi probabile che si debbano fare un po’ di cose per poi dover tornare a farle. Classica giornata perditempo in cui ci si potrebbe arrabbiare. Bisogna evitare di arrabbiarsi in amore almeno fino a fine ottobre. Novembre sarà più costruttivo per i sentimenti. I Gemelli sono un segno d’aria e spesso si divertono, si ama fare scherzi. Al segno piacciono le persone sorridenti. Se intorno ci sono persone con il muso un po’ lungo ci si arrabbia e si diventa tristi. Il Cancro ha un transito in opposizione di Saturno che ha portato rallentamenti. A livello sentimentale si è molto esigenti, si vivono spesso relazioni particolari. Si è innamorati di ciò che non si riesce ad ottenere. Si è noti per le polemiche, bisogna fare attenzione con Pesci e Vergine. Ci si deve chiedere cosa si cerca e non chiedere agli altri di comprendere per forza.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina sull’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ama le persone veraci, importante avere intorno persone che ora aiutano a programmare. Programmare eventi, perché no? C’è bisogno di relazioni vere. Il Capricorno non deve fare il passo più lungo della gamba anche per i soldi. Si sta organizzando un grande progetto. Possibilità di costruire qualcosa in amore anche entro fine anno. L’Acquario ha stelle conflittuali e questo significa alzare il livello di discussioni. Molti si svegliano con la voglia di non fare nulla. Quando i nati sotto il segno che, di base, sono pieni di volontà e desideri, si inizia a rallentare, significa che non si fa ora la vita che si desidera. I Pesci danno importanza alle relazioni, chi pensa di poter vivere solo di lavoro e soldi sbaglia. Molti pensano di poter essere guidati o ispirati solamente dalle persone che non ci sono più.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Capricorno. Il Leone è forte e battagliero, il mese di novembre è un mese chiave perché gli studenti devono scegliere un indirizzo, altri invece devono portare avanti alcuni progetti di lavoro. Da dicembre non ci sarà più Giove nel segno. Bisogna rivendicare i propri diritti. La Vergine deve stare in guardia rispetto a novembre, le coppie forti non hanno altri problemi se non quelli di distanza. Per le coppie in crisi ci sarà necessità di cambiare orizzonti anche a livello emotivo. Non manca la voglia di accordarsi. Giornate di forza e polemiche. La Bilancia si recupera, tra martedì e mercoledì voglia di parlare e confrontarsi. Lo Scorpione martedì e mercoledì ha giorni che funzionano. Se non si nota una differenza con il passato si vuole accettare una osservazione. In agosto il segno era molto triste. Molto dipende da quello che si fa, se c’è stata una disputa in amore tra luglio e agosto ora si può ripartire. Bisogna evitare qualsiasi tipo di esagerazione. Con Luna dissonante si è affaticati.



