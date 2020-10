Oroscopo Paolo Fox oggi 22 Ottobre 2020/ Che giornata sarà? Leone, Capricorno, Pesci

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve riepilogo delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di giovedì 22 Ottobre 2020 trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: La dissonanza della Luna, unita a quelle di Giove e Saturno, potrebbero portare qualcuno a lasciarsi andare più del dovuto dando vita a conflitti che forse sarebbe possibile evitare. Sul lavoro sembra finalmente possibile iniziare a pensare a qualche cambiamento, ma per riuscire ad affrontare le situazioni con maggior serenità sarà necessario attendere ancora un po’. Toro: La giornata di oggi sembra preannunciarsi piuttosto favorevole. L’influsso positivo di Luna e Venere potrebbe regalare grandi emozioni, favorendo gli incontri e tutte quelle relazioni che ultimamente sembravano aver registrato un piccolo calo. In ambito lavorativo si potrà contare sulla presenza favorevole di Giove e Saturno, utili ad intraprendere nuovi progetti. Gemelli: Dopo mesi costellati da ritardi e difficoltà, il lavoro sembra finalmente poter riprendere quota grazie a delle nuove strategie che non tarderanno a dare i loro frutti. In amore la situazione continua ad essere abbastanza complessa: per poter chiarire le questioni in sospeso bisognerà attendere la fine di Ottobre. Cancro: Questa giornata sembra mantenersi abbastanza in linea con l’andamento di questo periodo. I grandi cambiamenti che da qui a poco sarà possibile realizzare sembrano creare qualche tensione, soprattutto in ambito lavorativo. La consapevolezza maturata durante questi due anni sarà necessaria per riuscire a mantenere la calma e a non cedere alle provocazioni.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: Nonostante la situazione lavorativa continui a presentare qualche difficoltà, questa giornata sembra promettere grandi emozioni. Durante queste giornate le relazioni sembrano poter contare su una buona energia. Vergine: I grandi progetti in atto sembrano richiedere una buona dose di energia e concentrazione, tanto da mettere spesso in secondo piano anche i sentimenti. Queste ore, la presenza di Luna e Venere favorevoli invita a riscoprire l’importanza dei rapporti interpersonali lasciandosi trasportare dai sentimenti. Bilancia: Una Luna dissonante sembra poter creare ancora qualche piccola difficoltà che non tarderà a risolversi, infatti già a partire da giovedì sarà possibile contare su un parziale miglioramento. Confusione in ambito lavorativo. Scorpione: Queste giornate si preannunciano molto positive per quanto riguarda gli aspetti economici e lavorativi, mentre in amore potrebbe continuare ad esserci qualche conflitto. Le relazioni che presentano situazioni in sospeso dovrebbero riuscire a concludere le proprie controversie entro il mese di Novembre.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Una Venere dissonante sembra creare qualche piccola difficoltà in ambito sentimentale, creando una confusione che potrebbe riflettersi negativamente sugli impegni lavorativi: attenzione a mantenere la concentrazione. Capricorno: La giornata di oggi sembra regalare una grande determinazione, soprattutto per quanto riguarda le questioni legate ad un rapporto sentimentale. Sul piano economico potrebbe nascere qualche piccola difficoltà. Acquario: Presto sarà finalmente possibile ottenere qualcosa in più sul piano lavorativo grazie ad alcune risposte attese da tempo, ma la giornata di oggi potrebbe causare qualche piccolo disagio in amore. Attenzione ai rapporti con Toro e Leone. Pesci: Finalmente dopo tante traversie arriva un periodo più tranquillo. Qualche disputa con partenti per lasciti, questioni di soldi in sospeso. Una Luna favorevole sembra finalmente promettere una maggior serenità sul piano sentimentale: dopo settimane confuse, oggi sarà finalmente possibile ottenere qualcosa in più. Sul lavoro attenzione a non lasciarvi prendere dalla fretta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA