Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 22 ottobre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: i vincenti sono spesso le persone che riescono ad accettare ed effettuare il cambiamento, l’ottimismo può essere l’arma in più. L’andamento della vostra vita può svoltare in senso positivo proprio se seguite questo percorso e questo stile di vita e di pensiero. Il fine settimana sarà positivo grazie alla presenza positiva della luna.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Il fine settimana sarà in crescendo, così come l’andamento stesso della settimana supportato da un cielo con diversi pianeti in posizione positiva. Cercate di mettervi in gioco solo quando il gioco vale la candela, evitate i momenti di inerzia inutili. Chi ha problematiche rilevanti in corso ne uscirà vincente o comunque con un piccolo dazio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Per i Gemelli il fine settimana potrebbe essere di contrasto con alcuni segni, ad esempio con i pesci. Siete sempre uno spirito ironico ma spesso le persone possono offendersi per la vostra troppa sagacia. Il dialogo sarà importante ma non mancheranno alcune discussioni nonostante la vostra disponibilità.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA