Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, venerdì 22 ottobre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone sarà un venerdì un po’ turbolento ma i prossimi giorni segneranno una netta ripresa. Venere nel segno garantisce importanti risvolti in ambito sentimentale, dedicatevi quindi al desiderio e all’amore. In lavoro il vostro egocentrismo potrebbe essere ripagato in questo momento, vi piace sentirvi apprezzati.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. In questo fine settimana dovreste dedicarvi a importanti chiarimenti. Alcuni rallentamenti risalenti a marzo di quest’anno hanno ancora dei residui, lentamente state finalmente risalendo. Questo venerdì e anche sabato la luna non sarà proprio in posizione positiva, attenzione quindi alle relazioni sentimentali. Un po’ di fatica potrebbe condizionare l’andamento della giornata.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Sembra arrivato il momento per ottenere il giusto riscatto, ma le battaglie non sono mai brevi. Siete in una fase quasi preparatoria verso un periodo che dia maggiori gioie. Chi ha un’attività in proprio potrebbe iniziare a notare una leggera crescita. In amore evitate l’isolamento perché le emozioni sono dietro l’angolo.

