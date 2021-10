Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si concentrano sui segni di Terra per il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Ecco cosa riserverà la giornata odierna, venerdì 22 ottobre 2021, per i segni del Toro, della Vergine e del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro cercate di non farvi prendere dall’ira se qualche progetto non dovesse andare nel giusto dei modi. Può capitare che qualcosa possa ricevere uno stop, ma non sarete voi gli artefici del fallimento. In amore Giove e Saturno contrari alimentano alcuni dubbi, da novembre sono previsti risvolti importanti.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno della Vergine. Qualcuno intorno a voi sta cercando in maniera subdola di creare problemi, nei prossimi giorni quindi dedicatevi alla maggiore prudenza. Il weekend sarà importante proprio per riflettere su alcuni rapporti con persone che non sono proprio quello che dicono di essere.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Capricorno. È stata una settimana che non è iniziata proprio con il piede giusto, in particolare i primi giorni sono stati particolarmente faticosi. Chi ha un’attività ben avviata è comunque alla ricerca di nuove conferme, chi invece ha affrontato un periodo di crisi troverà le chiavi giuste per risalire. Il transito di Venere a partire da novembre supporterà i progetti sentimentali e gli incontri.

