Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 ottobre 2022/ Acquario, Vergine, Pesci e Leone

È arrivato anche oggi, sabato 22 ottobre 2022, il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per questo punto focale del weekend. Gli appassionati sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Ve lo siete persi? Non disperate. Siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Acquario, Vergine, Pesci e Leone.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Vergine

Oroscopo Acquario

Dalla fine di ottobre, fase di ribellione per l’Acquario! Quante volte l’oroscopo di Paolo Fox ha sottolineato che questo segno detesta di rimanere bloccato in un certo ambito: a volte si iniziano dei lavori, pensando che saranno di riferimento per tutta la vita, ma l’Acquario, anche quando fa qualcosa che ama, deve cambiare, deve avere delle nuove prospettive. Alla fine del mese il problema è che qualcuno potrebbe agitarsi più del normale oppure rischiare di buttare all’aria delle situazioni che invece sono importanti: potrebbe anche essere decisa la sorte di un amore.

Oroscopo Vergine

Per la Vergine da domani situazione migliore e così anche quelli che agli inizi di ottobre sono stati male, potranno stare meglio. Bisogna essere positivi, perché le stelle danno segnali importanti: tu che lavori molto con la mente, negli ultimi tempi sei stato confuso da stelle un po’ faticose. È un cielo molto intrigante soprattutto per quanto riguarda questo fine settimana: è possibile recuperare l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, il weekend di Pesci e Leone

Oroscopo Pesci

Questa Venere inizia un transito importante per i Pesci da domani e la speranza è che davvero questa sia la fase di grande recupero che l’oroscopo di Paolo Fox ha annunciato da tempo e che durerà per tutto il 2023. A marzo avremo un Saturno importante nel tuo segno, a metà maggio anche Giove: è vero che alcuni riferimenti vanno sostituiti, che hai perso delle persone di grande importanza nell’ultimo periodo, ma ora devi cercare di recuperare, se possibile, oppure di sostituirle con una maggiore sicurezza nelle tue capacità. Potrebbero nascere delle buone emozioni, anche in questo weekend.

Oroscopo Leone

Fine settimana in crescendo per il Leone, però, come per altri segni, anche per te, fra la fine di ottobre e gli inizi di novembre, potrebbero salire di nuovo alcune tensioni, soprattutto con Toro e Acquario, attenzione se ci sono da risolvere problemi in casa oppure nel lavoro, in generale, perché è possibile che tu debba reclamare o comunque protestare. Queste 48 ore in arrivo sono importanti proprio per cercare di capire cosa non va.











