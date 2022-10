Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 ottobre 2022/ Ariete, Bilancia, Scorpione e Toro

Un weekend, il penultimo di questo mese, è entrato nel vivo oggi, sabato 22 ottobre 2022: è per questo motivo che è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa rubrica siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Ariete, Bilancia, Scorpione e Toro.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Ariete e Bilancia

Oroscopo Ariete

Caro Ariete. Bisogna parlare in maniera chiara. Non che voi non lo facciate, anzi: a volte siete anche troppo intraprendenti, però ci sono delle persone che sfuggono. Evidentemente voi avete qualcosa da dire e c’è qualcuno che non vuole ascoltarvi. La buona novità è che Venere non è più opposta: se ci sono stati dei forti diverbi, nel corso delle ultime settimane, adesso si va verso il bello stabile. La vostra sarà sempre una vita piena di sfide e lotte. perché siete fatti così e non vi divertite a star fermi, ma molte vittorie sono dietro l’angolo. Questo weekend va vissuto con attenzione, se ci sono delle polemiche che vanno avanti da tempo.

Oroscopo Bilancia

La Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani avrà la Luna nel segno e comunque questo è un cielo più tranquillo. C’è da fargli i complimenti, perché in tanti, fra maggio e luglio, sono rimasti bloccati o sono stati fermati da situazioni legate alla propria salute, al lavoro, all’amore. Diverso il discorso per chi ha dovuto addirittura affrontare un trasferimento. Adesso c’è voglia di recupero e questo è un cielo che segnala stabilità. Con buona pace e volontà del partner, si potrà tornare a più miti consigli, nel caso ci siano stati problemi.

Oroscopo Paolo Fox, alti e bassi per Scorpione e Toro

Oroscopo Scorpione

Forte concentrazione di pianeti, fra la fine di ottobre e gli inizi di novembre, per il segno dello Scorpione. Questo significa che hai già presentato un programma o un progetto: se sei uno scrittore hai presentato un libro, se sei un regista, un film o qualcosa del genere. Sappi comunque che questo è un momento in cui qualsiasi cosa tu abbia in mente potrai presentarla al meglio, magari anche il tuo amore! Venere da domenica è nel segno e rappresenta una vittoria nei sentimenti. Novità, possibilità e anche voglia di fare richieste.

Oroscopo Toro

Per il Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa Luna è favorevole, però attenzione: la fine di ottobre e gli inizi di novembre sono segnati da alcuni pianeti in opposizione, quindi sei contro qualcuno o c’è qualcuno dentro di te. Le tensioni sono alte e c’è persino chi disturberà un avvocato, un notaio, per proteggersi. Rivedere la propria posizione è utile in questo momento. Attenzione alle spese di troppo per 14 giorni. L’amore può inevitabilmente pagare pegno: se ci sono troppe tensioni esterne, i legami sentimentali rischiano di vacillare.











