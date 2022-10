Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 ottobre 2022/ Capricorno, Gemelli, Cancro e Sagittario

Un fine settimana d’autunno ma caratterizzato da un clima mite sta entrando nel vivo con questa giornata di oggi, sabato 22 ottobre,: non può che tornare puntuale, dunque, il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto, come avviene quotidianamente, ha esposto le sue previsioni agli appassionati di astri nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Capricorno, Gemelli, Cancro e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, la Luna di Capricorno e Gemelli

Oroscopo Capricorno

Caro Capricorno. Stai preparando una grande sfida e un grande progetto. Da lunedì 24, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le stelle iniziano a essere dalla tua parte. Pochi saranno in grado di criticarti, anche i tuoi più radicali nemici, e molti dovranno rendersi conto che stai affrontando tutto con grande coraggio. Coloro che pensavano che non saresti riuscito a completare un progetto dovranno ricredersi e poi avremo Venere favorevole, da domani e quindi via libera all’amore! Sono contento per le coppie che in qualche modo possono recuperare un sentimento, perché gli inizi del mese sono stati un po’ difficili.

Oroscopo Gemelli

Per i Gemelli, via libera, da domani, a una situazione che, dal punto di vista emotivo, sembra molto interessante, Forse hai dimostrato troppe fragilità, fra giovedì e venerdì, oppure i problemi sono tanti e sai come sei fatto: quando ci sono troppe tensioni, vuoi vivere serenamente e cerchi di allontanarti da chi provoca problemi. Consiglio, se c’è un amore importante, di sfruttare la giornata di domenica in maniera positiva.

Oroscopo Paolo Fox, gli astri di Cancro e Sagittario

Oroscopo Cancro

Finalmente stelle più amiche per il Cancro, poi le avremo decisamente migliori dalla primavera dell’anno prossimo. Stelle importanti per chi vuole migliorare una situazione a livello fisico o per chi è stato bloccato a metà dell’anno. In questo momento ci sono prove da affrontare, ma tutto si può risolvere e, in particolare, se ci sono contrasti, anche per farti valere, saranno minori. Se si chiude un progetto, se ne apre un altro più promettente.

Oroscopo Sagittario

Per il Sagittario, invece, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è un calo legato anche alla ripetitività di certe situazioni. Ecco perché i nati sotto questo segno vogliono viaggiare e distrarsi. I più intraprendenti potrebbero anche andare a fare un viaggio da soli. Questo non significa che le coppie siano in crisi, ma capita ogni tanto di prendersi dei momenti di libertà: con buona pace del partner, si può fare anche questo. In questo weekend, si sente un po’ di stanchezza: hai messo alla prova il tuo fisico, ma domani c’è un buon recupero. Articolazioni e spalle dolenti: attenzione!

