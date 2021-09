Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2021/ Ariete Toro e Gemelli: cosa riservano le stelle

È il momento di scoprire che ore saranno per Ariete, Toro e Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox sono attesissime dai nati sotto questi segni. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha rivelato cosa dicono le stelle nella rubrica “Latte e stelle”, in onda su Radio Latte e Miele. Vediamolo!

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

I nati sotto il segno dell’Ariete possono tirare un sospiro di sollievo: i segnali di miglioramento saranno rilevanti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, infatti, la giornata di oggi, mercoledì 22 settembre, sarà meno confusionaria rispetto a ieri. Un vantaggio per chi sta cercando di riorganizzare la propria vita al meglio. Avrete un grande supporto offerto dall’affetto dalle persone che vi vogliono realmente bene. Con la giusta prudenza potreste sfruttare la positività di questi giorni.

Anche per il Toro dovrebbe essere una giornata positiva, dato che c’è anche la Luna attiva. La Venere, però, resta in opposizione e chiede particolari attenzioni verso l’amore. La sua presenza in quell’area potrebbe essere vincolante per i single. Potreste sentirvi meno tonici, in particolare per paura di commettere errori. Cercate di non essere troppo polemici in ambito relazione al fine di ottenere garanzie ulteriori. Non è che tutte le coppie sono in crisi, però è molto probabile che ogni tanto ci siano degli screzi in più.

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, cosa accadrà

In questo periodo i nati sotto il segno dei Gemelli dovrebbero cercare di abbandonare la negatività. Le buone notizie, infatti, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sono in arrivo. Le stelle sono favorevoli soprattutto per chi ha in mente progetti interessanti con ottimi risvolti in ambito professionale.

Avrete la possibilità di recuperare alcune situazioni arenate da tempo. Nonostante un po’ di ansia residua si prospetta una giornata interessante. C’è solo da risolvere qualche piccolo problema di carattere burocratico, come la scadenza di un documento.



