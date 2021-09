Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2021/ Bilancia e Scorpione al top, Sagittario…

Bilancia, Scorpione e Sagittario, cosa vi riserva la giornata di oggi, mercoledì 22 settembre, secondo l’oroscopo Paolo Fox. In molti ve lo state domandando e l’esperto di astrologia, come di consueto, ha risposto alle vostre richieste nel corso di “Latte e stelle”, la rubrica che va in onda su Radio Latte e Miele. Vediamo cosa ha detto!

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Bilancia e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia, secondo l’oroscopo Paolo Fox, oggi, mercoledì 22 settembre, non potranno lamentarsi. La giornata infatti sarà abbastanza positiva, nonostante la posizione opposta della luna. La rabbia che potreste avvertire potrà essere uno stimolo positivo per dare il meglio di voi stessi. Le situazioni più delicate potrebbero riguardare chi ha subito un tradimento in ambito sentimentale. Per il mese di ottobre sono previsti risvolti interessanti in più ambiti.

Notizie positive anche per lo Scorpione. Oggi infatti potrebbe essere una giornata chiave per i nati sotto questo segno, che avranno la possibilità di ottenere una grande soddisfazione. Cercate però di evitare discussioni e incomprensioni superflue. Se c’è una situazione di ambito patrimoniale che crea preoccupazione potrebbe essere il momento giusto per trovare una soluzione. La giornata sarà positiva per le emozioni.

Sagittario, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Il Sagittario dovrebbe mettersi un po’ da parte. Un senso di agitazione profondo colpisce questa giornata e se porti avanti questa tensione rischi qualche discussione di troppo. La situazione, tuttavia, è per fortuna in miglioramento. Ad assicurarlo è l’oroscopo di Paolo Fox. Il consiglio dell’esperto è quello di provare a dedicarsi maggiormente a tutto ciò che dovreste fare di buono piuttosto che dare peso ad ostacoli e difficoltà. La giornata di mercoledì 22 settembre potrà essere produttiva anche per chi si trova alle prese con scelte importanti, attenzione però ad alcune controversie riguardanti la casa e gli aspetti legali.

