Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2021/ Cancro, Leone e Vergine tra amore e lavoro

L’oroscopo Paolo Fox ha svelato le previsioni per oggi, mercoledì 22 settembre. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha parlato di ciò che accade tra le stelle nel corso della consueta rubrica “Latte e stelle”, in onda su Radio Latte e Miele. In questo articolo vedremo quali sono le sorti di tre segni: Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Leone

I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, non saranno fortunati oggi, mercoledì 22 settembre. Qualcosa che non è andato nel verso giusto vi destabilizza. Le prossime giornate non vi daranno un grande senso di sicurezza nonostante la posizione favorevole di Venere, che stimolerà invece le relazioni e gli incontri. Cercate di affrontare il momento nel giusto dei modi, in particolare questa giornata sarà piuttosto sottotono.

Va meglio, invece, al segno del Leone. I prossimi giorni saranno decisamente positivi sopratutto per i giovani e per l’ambito lavorativo. Meno esaltante l’aspetto sentimentale, ma se qualche discussione dovesse venir fuori ne uscirete certamente vincenti. Ci sono, inoltre, alcune problematiche di lavoro ancora da risolvere. In particolare sono pensierosi quelli che hanno ricevuto una nomina o una chiamata o hanno dovuto azzerare il passato e sono andati avanti per nuovi lidi e ancora non sanno dove andranno a finire.

Oroscopo Paolo Fox, cosa accadrà ai nati sotto il segno della Vergine

È arrivato il momento di tornare a sorridere per coloro che sono nati sotto il segno della Vergine. La luna in posizione positiva tra oggi e domani permetterà di superare le tensioni dei giorni precedenti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il cielo attuale sarà positivo in particolare per chi ha intenzione di iniziare nuovi progetti ricchi di responsabilità. Cercate di non far ricadere lo stress lavorativo sulla stabilità sentimentale. Gli unici che potrebbero non sentire questa forza e capacità di azione sono quelli che si fermano a guardare i particolari. Siete sempre molto attenti a tutto, però non perdete tempo con situazioni che non vale la pena affrontare.

