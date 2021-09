Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2021/ Capricorno momento no, Acquario e Pesci…

Il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox continua: l’esperto di astrologia, nel corso della rubrica “Latte e stelle”, in onda su Radio Latte e Miele, ha svelato le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 22 settembre. In questo articolo vedremo cosa riservano gli astri agli ultimi tre segni dello zodiaco: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno e Acquario: ecco le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

La giornata di oggi, mercoledì 22 settembre, secondo l’oroscopo Paolo Fox, non sarà fortunata per i nati sotto il segno del Capricorno. Oggi potreste avvertire una pesante stanchezza mista ad agitazione. Forse qualche problematica lavorativa richiede maggiore prudenza e pazienza. Attenzione alle emozioni con Pesci e Scorpione. Una delle caratteristiche che vi contraddistingue è la volontà di prestare fede a tutti gli impegni, però poi non ce la fate perché anche voi siete esseri umani. Calma, prendete le cose con maggiore serenità!

Anche per gli Acquario è un momento no. Continuano a palesarsi alcuni tormenti relativi a qualcosa che avete fatto di cui vi state pentendo. La presenza di Venere genera una maggiore confusione in ambito relazionale. Il cielo, ad ogni modo, presenta ottimi segni di ripresa per il fine settimana. Nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, andrà senza dubbio meglio. Non disperate!

Oroscopo Paolo Fox: Pesci, cosa accadrà tra amore e lavoro

Il momento al top dei nati sotto il segno dei Pesci, al contrario, continua. In linea con la tendenza degli ultimi giorni, secondo l’oroscopo Paolo Fox, anche la giornata di oggi, mercoledì 22 settembre, sarà decisamente positiva. L’arrivo di Venere in posizione positiva può essere lo stimolo per un recupero generale in più settori.

Ritroverete gli stimoli giusti per recuperare rapporti interrotti bruscamente, così come per chiudere relazioni non corrisposte. La voglia di riscatto dovrà interessare anche il bisogno di ottenere un nuovo equilibrio psicologico per stare bene con se stessi e con gli altri.



