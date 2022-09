Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: le news

Arrivati a giovedì 22 settembre 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Buone nuove in arrivo, perché dalla prossima settimana Venere sarà nel segno. Si può vivere una grande emozione? Certamente sì. Si può superare un problema di lavoro? Assolutamente sì, però ci vuole tanta pazienza. Come indica l’Oroscopo Paolo Fox le questioni di lavoro adesso sono diverse dal passato: chi aveva pensato di fare cento, ora si accontenta di fare cinquanta. La Luna favorisce le questioni di carattere personale.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 settembre 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: il giovedì

Cosa devono attendersi Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Luna non è più dalla tua parte e in qualche modo questa è una giornata strana. Attenzione se hai un tipo di lavoro che comporta confronti con persone o se magari c’è un rapporto con chi ti fa i conti: in questi casi, è probabile che oggi si alzi la voce. Per quanto riguarda il futuro abbiamo delle stelle migliori e ti senti un po’ più sicuro per tutto. Aspetta giovedì per parlare e decidere.

Oroscopo domani 22 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Sagittario: Il rinnovamento emoziona, soprattutto voi che siete quelli che non stanno mai fermi e che detestano la monotonia. Qui bisogna capire, in amore, con Venere ancora contro, se c’è da rinnovare un rapporto già esistente oppure cambiare aria. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox dovete fare attenzione con Pesci e Gemelli. Avete tempo per trovare nuovi amici, anche in vista del mese di ottobre: dal 29 Venere inizia un transito importante. Non fate troppe domande e cercate invece di soddisfare le esigenze del cuore.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 22 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA