Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: previsioni

Le previsioni per la giornata di giovedì 22 settembre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Cancro

Cancro: Ritrovare tranquillità ed equilibrio nel lavoro non è assolutamente facile. Ognuno ha la sua situazione: chi è molto giovane non trova, chi è più grande deve ripartire da zero. È come se in questi giorni fossi in cerca di consensi e approvazioni oppure sei in attesa di un risultato. Il fine settimana, dal punto di vista sentimentale, è migliore, però attenzione, perché ottobre sarà un mese che confermerà solo le relazioni forti.

Leone e Vergine, che giovedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Se vuoi innamorarti, ottobre è fatto per te: ne parlo in anticipo perché tu possa recuperare fiducia e serenità. Non la bellezza, perché ce l’hai innata e quindi c’è poco da fare. Semmai bisogna concedersi un po’ di più e anche sul serio. Non escludo che, soprattutto ad agosto, alcuni Leone si siano fatti ammirare, ma poi non abbiano dato nulla. Sempre favoriti matrimoni e convivenze: quelli che si vogliono bene possono avere molto di più.

Vergine: Non sei tu il problema, semmai lo sono le persone che ti circondano. Se tu cerchi di vivere meglio in una certa logica mentale, questa viene compromessa da atteggiamenti, di persone che ti stanno attorno, assolutamente illogici. Questo accade perché in parte te le cerchi: nonostante tu sia una persona tutta di un pezzo, inevitabilmente sei attratto dall’imperfezione, forse per migliorarla, e in parte perché il destino ti sta giocando degli scherzi. Non dimenticare la forza e l’importanza della famiglia e dell’amore.

