Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 settembre 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: il giovedì

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 22 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: È una settimana partita in maniera un po’ confusa: lunedì e martedì questa Luna opposta ha comportato tante cose da fare. I Capricorno più ambiziosi non sanno a chi dare i resti e addirittura c’è chi si trascura : da quanto tempo vorreste acquistare qualcosa che vi faccia sentire più belli? Un capo d’abbigliamento oppure qualcosa che vi faccia stare bene. Forse rallentare tempi e ritmi è importanti. Frequentate luoghi di incontri se volete fare conoscenze interessanti. Attenzione in amore se una storia non va, perché ottobre sarà un mese un po’ particolare.

Il giovedì di Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: La fatica fisica si fa sentire. L’Acquario non vede l’ora di fare tante cose, le inizia tutte ma quando si inizia qualcosa bisogna poi finirlo. Rinascono delle tensione del passato. In amore, si va sul bello stabile, ma oggi la Luna forma un aspetto conflittuale, per cui è probabile che ci siano delle tensioni. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i nuovi incontri devono essere presi per quello che sono: ricordiamo che l’Acquario ama le amicizie amorose e detesta le gelosie e le morbosità. Qualche piccolo fastidio in serata e attenzione nel prendere sonno.

Pesci: C’è confusione nella tua vita, ma presto ci saranno anche delle buone opportunità. Il fatto che Venere sia opposta rivela che alla fine devi risolvere tutti i problemi per conto tuo. Se c’è un nuovo amore, anche sostitutivo di una storia che era finita male nel passato, non è che tu sia del tutto convinto di quello che stai vivendo. È probabile che, in questi giorni, ci siano sospetti e dei dubbi. Passeranno? Ma certo! Me lo auguro proprio, considerando il fatto che, dal 29, Venere diventerà moto più emozionante e piacevole da vivere. Non sottovalutare anche la possibilità di cambiare un progetto di lavoro, soprattutto se l’hai iniziato da poco ed è in via sperimentale. I risultati magari non sono proprio quelli che tu desideri, però intanto si riparte. Ricordiamo che ci sono stati, per molti, mesi di fermo e quindi ora il solo fatto di iniziare un progetto è un vantaggio.

