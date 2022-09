Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 settembre 2022/ Tutto su Ariete, Toro e Gemelli

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 22 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il giovedì dell’Ariete

Oroscopo Paolo Fox, Ariete: Penso che l’Ariete, in questo momento, possa vedere in maniera più definita il proprio futuro e penso davvero che siate tornati ad essere registi della vostra vita, soprattutto se di recente alcune persone hanno cercato di farvi sbandare. Non escludo comunque che un problema di salute o personale sia stato anche un freno: è proprio quando noi abbiamo degli ostacoli che cerchiamo di reagire con maggiore vigore. Giove, transitando nel segno, porta ancora una carica di bella positività.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Toro e Vergine

Oroscopo Paolo Fox, Toro: Questa giornata è stancante. Urano nel segno da tempo è un pianeta che può portare momenti di disagio nelle coppie di vecchia data: tutti quelli che non sono più convinti di una relazione, inevitabilmente diranno “stop”. In amore, alcune giornate sono più pesanti da sopportare; non tutti sono alla frutta, ma semplicemente possono esserci delle discussioni e quindi oggi cautela ai legami. Forma fisica da curare.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli: Questa è una giornata tranquilla, ma venerdì e sabato un po’ di agitazione ci sarà. Se la storia che stai vivendo non è compromessa, se ci sono solo delle piccole lacune, si potrà recuperare. Tra l’altro, Venere sta iniziando un transito molto interessante: dalla prossima settimana i Gemelli single e coloro che vogliono lasciarsi andare alla passione avranno di più.

