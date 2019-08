Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 23 agosto 2019: Leone, Bilancia, Ariete, Pesci

Oroscopo di oggi venerdì 23 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista su LatteMiele per la giornata di oggi venerdì 23 agosto 2019. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Ariete in un momento molto complesso nel quale deve assolutamente investire qualcosa di importante. Per il Toro questo mese sarà totalmente di rigenerazione per diversi motivi. La Luna entra nel segno dei Gemelli, ma questa può essere un’arma a doppio taglio. Il Cancro pensa di avercela fatta, ma deve fare attenzione a sentirsi arrivati. Il Leone vuole vincere delle sfide importanti per il suo futuro, attenzione però a butarsi sempre e comunque. La Vergine è contenta soprattutto chi tra i nati sotto questo segno che assumeranno nuovi incarichi. La Bilancia è pronta a un recupero importante con l’amore che è forte anche in vista del futuro. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo ad analizzare da vicino l’oroscopo di Paolo Fox partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: è un momento in cui è possibile investire sul lavoro, ma sempre con un occhio di riguardo per il portafoglio. C’è una dissonanza di Saturno, avete molti progetti in testa ma nessuna garanzia. Ci sono molte idee in mente, ma spesso non si è convinti di ciò che si andrà a fare. Toro: agosto è stato un mese di rigenerazione, i mesi di settembre e ottobre saranno invece dei mesi di grande forza. Ci sarà un 2020 di grande importanza, sarà la forza. Gemelli: la Luna entra nel segno, ed è un arma a doppio taglio: può essere fonte di tensione e eccitazione al tempo stesso. Si potrebbe essere sottotono, magari si sta rimettendo in discussione qualcosa. Cancro: se si è pensato di avercela fatta, forse ci si è successivamente resi conto che la gavetta da fare è ancora molta. Sono state raggiunte grandi vette, a costo di grandi sacrifici.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora voltiamo pagina sull’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.Leone: in questo momento so vorrebbero vincere delle sfide, si vuole vincere tutto ciò che è possibile vincere. E’ un ottimo periodo per riversare all’esterno una certa aggressività, da tempo tenuta dentro. Vergine: si è molto contenti se si assumono nuovi incarichi, si è pratici e dinamici. Bilancia: il week end annuncia un recupero, l’amore è più forte. Scorpione: dal punto di vista emotivo e lavorativo iniziate una grande crescita. Si è già manifestato un lato piuttosto attento nel mese di agosto, ci sono stati un po’ di problemi in amore. Adesso inizia un periodo più sereno, con un po’ di buona volontà si potrà recuperare l’ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo la storia dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: ci sono dei momenti di grande tensione nella seconda parte di agosto, si vogliono osservare i nemici anche coloro che riconoscono il valore. Si è molto fatalisti, arriverà il giorno della rivalsa, ma per il momento si preferisce erigere un muro tra il segno stesso e le persone che ostacolano. Capricorno: Se c’è qualcosa da dire è il momento migliore per parlare. Acquario: c’è bisogno di libertà, ogni volta che si percepisce una certa anarchia nei sentimenti e nel lavoro ci si sente male. Non c’è un nemico contro, se si è accettato situazioni che non garbano è il segno stesso il vero nemico. Bisogna fare delle scelte per il futuro. Pesci: è importante stabilire chi sono gli amici e chi non lo è. C’è possibilità di arrabbiarsi, ma è passeggero. Saranno settimane di caos, è un periodo di cambiamento. Ci si sente un po’ isolati, ma potrebbe essere una sensazione.



