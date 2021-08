Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2021/ Bilancia e Scorpione in amore, Sagittario…

L’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 23 agosto 2021, non lasciano dubbi in merito a ciò che accadrà a Bilancia, Scorpione e Sagittario. I primi due segni, in base alle previsioni rese note nel corso della rubrica dell’esperto di astrologia “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele, vivranno una giornata all’insegna dell’amore e dell’amicizia. Il terzo, invece, dovrà rimandare gli appuntamenti importanti a data da destinarsi. Vediamo nel dettaglio cosa ci hanno svelato le stelle!

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Bilancia e Scorpione?

I nati sotto il segno della Bilancia, secondo l’oroscopo Paolo Fox, potrebbero dare una svolta alla propria vita amorosa nelle prossime ore. È il momento giusto per prendere l’iniziativa. “Innamorarsi è importante: più volte ho recuperato il concetto che la Bilancia, se sta in coppia e fa le cose in due, sta meglio e questo vale anche per il lavoro. Le storie che nascono in questo momento sono importanti, quindi ti consiglio di lasciarti andare. Resta solo un po’ di nervosismo per alcune conflittualità che il lavoro comporta. Forse troppi nemici oppure una stagione di revisione a livello lavorativo che comporterà riflessioni su quello che devi fare. Tra l’altro i Bilancia sono ora molto innovativi. Non ti curare degli invidiosi”.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox anche per lo Scorpione il cuore batte forte. “Venere sarà nel segno dal 10 settembre: questo mi sembra un periodo importante per iniziare a fare delle conoscenze e delle amicizie che potranno diventare molto belle. Se hai già un amore, settembre sarà il mese delle grandi scelte, delle grandi decisioni. Chi ha definito un rapporto d’amore, o magari si spinge verso un matrimonio o una convivenza, avrà qualcosa di più”. Fidatevi dell’esperto di astrologia. “Lo so che a sentir parlare di matrimonio e convivenza, quelli che si sono separati, l’anno scorso o negli ultimi mesi, non saranno d’accordo con me, però io continuo a pensare che lo Scorpione da solo non sappia stare: quindi non riversare tutta la tua emozione su parenti, figli, persone care, amici, perché hai bisogno di avere una relazione nella tua vita e questo è un mese importante per fare buone conoscenze”.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Le preoccupazioni, al contrario, non mancheranno al Sagittario. “Oggi sei fuori gioco. Anzi potresti persino arrabbiarti. Ti ricordi quando dicevo che ti senti vittima di un’ingiustizia? Tra lunedì e martedì questo senso di rivalsa aumenterà. Forse hai anche ragione, perché sono state premiate persone che non meritavano, oppure tu da marzo di quest’anno sei rimasto fermo: per motivi personali, di salute e quindi adesso stai cercando di recuperare. Lunedì e martedì sono giornate poco efficienti: meglio da mercoledì”. Queste le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox.



