Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2021/ Cancro, Leone e Vergine: le previsioni

I nati sotto il segno del Cancro, del Leone e della Vergine non vedono l’ora di scoprire cosa le stelle gli riserveranno per oggi, lunedì 23 agosto, primo giorno di una nuova settimana estiva: l’oroscopo Paolo Fox svela loro ogni dettaglio. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha dato le sue indicazioni nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele. Vediamo cosa dice!

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Leone?

Per il Cancro purtroppo continua il periodo non ottimale. La situazione sta migliorando, ma è ancora tempo di mettersi in discussione. La strada è ancora lunga, soprattutto in amore. “Tornano le emozioni sincere, anche se in amore, come ho spiegato, è dal 16 di agosto che tu hai iniziato una sorta di revisione della tua vita sentimentale. Innanzitutto sei un po’ preoccupato, magari devi dare di più, per riuscire a mettere a posto una questione riguardante la casa, se convivi o hai iniziato da poco una situazione che riguarda la vita di coppia. Troppe preoccupazioni pesano e forse in amore sarebbe il caso di farsi scivolare le cose addosso, lo dico in anticipo perché mercoledì e giovedì saranno giornate un po’ affannate”. Queste le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per oggi lunedì 23 agosto.

Anche i nati sotto il segno del Leone stanno vivendo momenti difficili. Il sereno, tuttavia, è in arrivo! “Cari Leoncini, questo è un cielo importante: io capisco anche le vostre ansie, è capitato di recente di sentirvi contro tutti. Questo Saturno opposto presenta una sorta di recupero delle proprie energie, della propria personalità. Se tante persone ti hanno visto in un certo modo, fino a ieri, adesso dovranno accettare che stai cambiando e questo non è facile. Per fortuna, tu hai una grande caparbietà, volontà e orgoglio e sai come importi. Entro giovedì soddisfazioni in arrivo”.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A completare il trio un altro segno all’insegna del “momento no”. Si tratta della Vergine, che secondo l’oroscopo Paolo Fox in queste ore è un po’ arrabbiata. Dovranno passare un paio di giorni prima di trovare la calma dopo la tempesta. “Capita di vivere delle giornate un po’ frastornate. È vero che il Sole è entrato nel tuo segno, ma oggi c’è questa Luna opposta, questa fase di Luna piena, che è già passata (l’evento più grande c’è stato qualche ora fa) e però è probabile che questa sia una mattinata un po’ fuori gioco.

Tra lunedì e martedì potresti arrabbiarti. Tu detesti le chiacchiere, i pettegolezzi eppure ancora ti ritrovi a dover fare i conto con persone che sono state poco leali con te. Stanchezza e nervosismo passeranno da mercoledì”.



