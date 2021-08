Oroscopo Paolo Fox oggi 23 agosto 2021/ La giornata di Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo Paolo Fox scioglie i dubbi degli appassionati dell’astrologia in vista di un nuovo inizio di settimana, previsto oggi lunedì 23 agosto 2021. L’esperto delle stelle, nel corso della consueta rubrica “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele, ha fatto le sue previsioni, che noi adesso vi proponiamo. In questo approfondimento troverete le linee guida per tre segni zodiacali: Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo cosa ci riservano le stelle!

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Capricorno e Acquario?

I nati sotto il segno del Capricorno non stanno vivendo un buon momento, ma con la giusta motivazione possono riuscire a cercare di trarne qualcosa di buono. “Devi fare le cose in cui credi: all’ultimo minuto potresti accettare una proposta che fino a poco tempo fa ti sarebbe sembrata sballata.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in realtà il Capricorno vuole far valere le proprie capacità ed è giusto che chieda qualcosa in più anche a livello economico. Però questo non è un periodo così fertile e bisogna capire che ci troviamo anche in una situazione a livello sociale non proprio eccezionale. Fase un po’ strana per le situazioni sentimentali: non riversare tensioni di lavoro in amore”. Questo il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox.

Alti e bassi anche per l’Acquario, che deve fare i conti con qualche dubbio a livello lavorativo e non solo. “Va bene ribellarsi, però bisogna anche trovare un punto di incontro, un nuovo equilibrio. Nel lavoro non vuoi fare le stesse cose di sempre, vuoi creare un progetto, portare avanti delle soluzioni diverse rispetto al passato. I soldi ci sono? Perché il vero problema del momento è proprio l’aspetto economico. Se hai un contratto a scadenza, o devi rinnovarlo, probabilmente sarai un po’ insicuro e chiederai qualcosa di più.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox isolarsi non aiuta: l’Acquario è un segno socievole, il segno dell’amicizia, ma ricordiamo che è governato anche da Saturno ed ecco perché in certi momenti ha bisogno di stare da solo. Basta che questo isolamento non diventi esagerato e non si trasformi in un atteggiamento malinconico nei confronti della vita”.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’ultimo segno è quello dei Pesci, che dopo tante difficoltà può finalmente concedersi una giornata all’insegna della felicità: ve lo assicura l’oroscopo Paolo Fox. “Oggi la Luna è nel segno! Questa è una situazione astrologica migliore. Qualche dubbio nel lavoro dove c’è stato un tradimento: attenzione ai rapporti con Gemelli e Sagittario. Sono in arrivo due anni fertili. Lo so che qualcuno non mi crede perché ha vissuto un periodo difficile.

Però ricordiamo, Giove sta per entrare nel segno e sarà attivo dal 29 dicembre e poi per tutto il 2022 e 2023. Cosa fare in questi casi? Innanzitutto programmare qualcosa di bello per l’autunno, chiedere un miglioramento e, se ci sono stati problemi fisici e psicologici, recuperare un buon equilibrio. Se il passato è stato causa di tensioni, ansie, blocchi, ora è il caso di andare avanti e credere nel futuro”.



