Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2021/ Previsioni: Ariete al top, attenzione a Toro e Gemelli

Consueto appuntamento quotidiano con l’oroscopo Paolo Fox: anche quest’oggi, lunedì 23 agosto 2021, l’esperto di astrologia è pronto a svelare le previsioni segno per segno. Iniziamo dai primi tre segni dello zodiaco: Ariete, Toro e Gemelli. Uno di loro vivrà una giornata al top delle energie, mentre per gli altri due qualche problemino potrebbe essere dietro l’angolo. Vediamo cosa dicono gli astri attraverso le indicazioni fornite nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox, finalmente potranno tornare a tirare un sospiro di sollievo. Una giornata all’insegna della serenità e dei sentimenti, come da tempo non accadeva. “Molto interessante questo cielo per il segno dell’Ariete che adesso non sente più il grigiore e la pesantezza dei mesi passati. Ma ci sono talmente tante cose da fare, in vista di settembre e di un recupero che sarà ancora più importante l’anno prossimo, che l’amore andrà in secondo piano. Diverso è il discorso di coloro che sono preoccupati per una storia d’amore o hanno a che fare con un partner mischiato in un guaio. Insomma è probabile che in questo momento tu debba fare molto per te stesso ma ancor di più per chi ti circonda”.

Anche il Toro può tornare a sorridere, ma per vivere appieno giorni migliori bisognerà ancora attendere il weekend. “Il fatto che questa notte il Sole sia ritornato attivo, che la Luna sia favorevole, che Mercurio spinga a buone iniziative aiuta e quindi questo inizio di settimana è importante, poi bisogna ricordare anche che fra venerdì e domenica la Luna sarà nel tuo segno: quindi c’è un bel recupero psicofisico e questo è importante. Anche Marte aiuta, viene in tuo soccorso. In amore, ci sono meno conflitti rispetto al passato. Per esempio, fra giugno e luglio alcune coppie hanno avuto difficoltà che ora sembrano essersi affievolite”.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ad avere la peggio, tra i tre segni analizzati nell’oroscopo Paolo Fox di lunedì 23 agosto, sono i Gemelli. “Giornata strana: questo è un lunedì che non permette di fare troppo, anzi ci sarà anche dal punto di vista fisico un po’ di tensione, uno sbandamento. Lunedì e martedì sono giornate che ti trovano un po’ stranito, quindi attenzione a chi hai a tuo fianco: magari è stata proprio una persona di famiglia, una persona che ami che domenica ti ha messo un po’ di cattivo umore. Oggi bisogna prendere le cose per come vengono e no agli azzardi”. Queste le previsioni dell’esperto.



