Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il martedì

Le previsioni per la giornata di martedì 23 agosto 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Da qualche mese è tutto un po’ rallentato: si ridefiniscono i rapporti di coppia, di amicizia e di lavoro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se per tanto tempo hai lavorato con una persona, adesso potresti lavorare con altri o tentare di fare una cosa con un altro gruppo. Questi accordi all’inizio saranno non troppo facili da gestire, ma bisogna avere fiducia nel futuro. Avere reazioni spropositate in amore non conviene.

Cosa devono attendersi Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Giovedì e venerdì avremo un cielo importante, quindi se hai qualcosa da dire parla, poi tu sei un tipo veemente e non è che le cose le mandi a dire. Ho detto che tanti Leone adesso giocano farsi ammirare senza concedersi. Nell’insieme la situazione sembra piuttosto costruttiva. Abbiamo sempre Giove favorevole che addirittura può portare strategie vincenti. Se c’è un amore in questo momento, spingilo, perché con queste stelle non si può dire no. Se una vecchia questione tornerà a galle, saprai come metterla in regola.

Vergine: Oggi il Sole entra nel tuo spazio zodiacale, quindi buon compleanno Vergine! Proprio voi che siete così razionali, dovreste “non credere ma verificare l’oroscopo” e in questo momento, con il Sole che entra nel segno, dovreste vivere un momento di forza e di buoni progetti che possono riguardare anche il lavoro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox evidentemente, se ci sono delle situazioni in rodaggio, sulla base di quello che hai programmato nel passato, potrai andare avanti. Favorevoli gli sbocchi che arrivano da ambienti nuovi, le proposte di incarichi, anche occupazioni diverse da quelle di sempre.

