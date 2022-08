Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Arriva il martedì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 23 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: Questa Luna è un po’ contraria. Di solito dico che siete fortissimi, dato che questo è un cielo che riesce a fare tanto, perché se avete un problema importante riuscite a combattere e a risolvere, però oggi e domani ci sarà un piccolo rallentamento. Secondol’Oroscopo Paolo Fox se c’è qualcuno che è contro, bisogna metterlo sulla strada dell’allontanamento. Solo i nati Ariete che hanno qualche problema in più forse in questi giorni potranno legare la dissonanza della Luna a fastidi di carattere pratico. Qualche ritardo è prevedibile.

La giornata di Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Una situazione un po’ strana e forse è l’aspetto sentimentale che pesa. Agosto è stato un mese un po’ nervosetto e quindi ancora ci sono delle piccole tensioni. Quello che dico sempre è “o dentro o fuori”, quindi c’è chi ha detto al partner che sarebbe il caso di legarsi, per rendere ufficiale la storia, ma anche chi ha detto di non farcela più. Aumentano le capacità dal punto di vista lavorativo e tutto quello che state facendo adesso avrà successo soprattutto l’anno prossimo: siate lungimiranti nei vostri progetti.

Gemelli: C’è la possibilità che qualcuno si arrabbi e forse potrebbe esserci una spesa imprevista: avete controllato tutti i conti e forse ci sono delle tasse più care del previsto? Mercurio inizia un transito importante e poi c’è da dire che Agosto è tutto baciato da una buona Venere. Scrivendo il libro delle stelle per il 2023, ho notato che l’anno prossimo per voi dei Gemelli porterà importanti prospettive, anche molto preso. Se, per esempio, in questi giorni dovete fare una scelta, fra gennaio e febbraio, credo che sarà portata avanti egregiamente. L’amore ha bisogno di più sicurezze.

