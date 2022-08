Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia, Scorpione e Sagittario: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 23 agosto 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta la Bilancia secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Bilancia: Non c’è nulla di negativo in questo cielo, salvo questo bagaglio di emozioni e sensazioni particolari che ti sei caricato da maggio di quest’anno. A maggio alcune coppie hanno avuto dei problemi, c’è anche chi ha avuto un problema fisico, quindi bisogna capire se hai superato questa fase, I Bilancia sono molto emotivi e la paura che tutto ciò che stanno programmando possa, da un momento all’altro, saltare, crea qualche incertezza. Però la vita andrebbe vissuta con un po’ più di coraggio e un po’ di fatalismo: consiglio quindi di rispolverare il vostro lato più entusiasta e creativo ovvero la parte di aria che è quella che conta di più.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il martedì

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Fino a domani mattina abbiamo stelle interessanti, poi giovedì e venerdì potrebbe esserci qualche piccola cosa che non va. Questo però è sempre un cielo importante per cercare di mettere a posto alcune questioni di lavoro: chi lavora in proprio potrebbe avere degli esperimenti in corso e magari ha cambiato gruppo o ruolo. Chi se lo può permettere, perché ha un buon curriculum, tenterà un piccolo azzardo e da settembre si ripartirà bene. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quello che in questi giorni è un po’ accigliato è l’amore: tra chi convive e non sente una grande passione e chi è single e vorrebbe qualcosa di più, pare che ci sia qualche dubbio. Dal 5 settembre, Venere cambierà segno e ci sarà un cielo migliore per progetti che riguardano la casa e figli, ma anche per i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Sagittario: Chi vi ferma con un cielo così? Forse il weekend: sabato e domenica saranno delle giornate un po’ strane, perché vi ritroverete in un ambiente che non amate o perché ci saranno piccoli intoppi. Niente di importante ed è solo per sottolineare il percorso di questa settimana che comunque, fino a venerdì, è davvero forte. Quando avete avuto la netta sensazione di non farcela, avete caricato la vostra vita di un coraggio speciale. Siete governati da Giove e, insieme a Venere, entrambi sono favorevoli in questo momento, quindi non solo torna la voglia di combattere, ma c’è anche un miglioramento in tutte le cose che pensate e fate. Se dovete stabilire un appuntamento, portare avanti qualcosa di importante o fare una richiesta in amore, fatelo entro venerdì.

Oroscopo domani 23 agosto 2022: Sagittario, Capricorno e Pesci/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA