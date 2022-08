Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 23 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Capricorno

Capricorno: Questa è ancora una giornata piena di cose da fare. Siete un punto di riferimento per gli altri e questo vi piace, ma ovviamente questo comporta anche una fatica in più. Tutto ciò vale anche per il lavoro, dove certamente non siete quelli che operano tramite scorciatoie per arrivare alla meta. Cercate di fare le cose con chiarezza e Venere sarà favorevole da settembre per i nuovi amori.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Acquario e Pesci, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Consiglio ai nati Acquario di mettere un po’ di ordine nella vita, ma in questo momento le idee sono buone. Sei un precursore di progetti che poi saranno importanti, anche se qualcuno ti ritiene un folle. È probabile che in questi giorni i amore ci sia piccola tensione: la supererete presto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il martedì

Pesci: C’è una confusione che domina il lavoro: forse avete fatto una richiesta alla quale non avete ancora ottenuto risposta. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox Se siete voi ad essere un riferimento per tutti soprattutto a livello economico, siete un po’ appesantiti, ma vedrete che settembre avrà un percorso migliore per il lavoro. In amore bisogna capire che cosa sta accadendo: ogni tanto vi viene voglia di scappare, di fare altre cose, ma non tutto è facile e gestibile nell’immediato. Forse è proprio questo che state cercando: nuovi spunti e occasioni per far valere anche la creatività.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 agosto 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA