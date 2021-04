Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 aprile 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 23 aprile 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro tra oggi e domani si poter fare affidamento su una bella situazione astrologica, particolarmente utile a risolvere alcune questioni con Ariete e Capricorno, prima di una domenica che potrebbe imporre qualche confronto più acceso. Attenzione a non lasciarsi prendere dalla fretta, specialmente in ambito lavorativo. Dopo un inizio Aprile molto faticoso, infatti, questa fase sembra invitare alla prudenza in attesa che si facciano più concrete le possibilità portate dal mese di Maggio.

Per quanto riguarda lo Scorpione? Queste giornate potrebbero veder nascere qualche nervosismo all’interno di un rapporto di coppia, a causa del riemergere di alcune tensioni che si credevano superate.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: alcuni rapporti sembrano vivere ancora una situazione di tensione nata nel mese di Dicembre a causa di alcune incomprensioni e queste ore potrebbero riaccendere il nervosismo, dando vita ad alcune polemiche. Attenzione ai rapporti con Acquario, Vergine e Sagittario.

