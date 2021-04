Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 23 aprile 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni per Toro e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox evidenza per il Toro Venere e Luna favorevoli sembrano promettere qualche bella soddisfazione. Nonostante il 2021 non si prospetti particolarmente denso di cambiamenti, i progetti portati avanti nei mesi scorsi non mancheranno di dare soddisfazioni importanti. Per riuscire a godere di qualche emozione in più, sarebbe bene concedere maggior spazio ai sentimenti.

Per la Vergine, la Luna nel segno sembra regalare alle prime giornate di questo fine settimana una buona energia, utile per portare avanti i progetti in ballo, ma anche per riscoprire il piacere regalato da alcuni sentimenti.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il segno del Capricorno. Tra oggi e domani si potrà contare su una Luna favorevole che aiuterà a combattere per raggiungere i risultati prefissati, facilitando anche il confronto con le persone circostanti. Nonostante un po’ di agitazione, questo periodo invita a concentrarsi solo sugli obbiettivi più importanti, senza disperdere energie.

