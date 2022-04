Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: il loro sabato

Comincia un nuovo weekend. Cosa aspettarsi da questo sabato? Cosa prevede il cielo? Divertimento, relax o qualche problema di troppo? L’Oroscopo Paolo Fox ci dà come sempre qualche indicazione su quello che possiamo aspettarci. Ecco allora quello che vivranno Ariete, Leone e Sagittario in questo primo giorno del fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, il weekend porta consiglio

Cari Ariete, la speranza è che questo weekend porti consiglio. Dare consigli al vostro segno è spesso un qualcosa di inutile, perché sapete sempre benissimo cosa fare. In questo momento sarebbe il caso di ascoltare una persona a cui tieni molto e sai che ti vuole bene, dice l’Oroscopo Paolo Fox. In questo sabato la Luna non è più opposta. Maggio sarà un mese di eventi planetari importanti: Giove, Marte e Venere arriveranno gradualmente nel tuo segno. Quindi qualcosa dovrà succedere e tu non fermare questo destino.

Leone e Sagittario, novità in arrivo per l’oroscopo Paolo Fox

Cari Leone, molto bello il cielo di maggio per te e per altri segni. In questi giorni c’è una prova da superare, forse anche con te stesso. È infatti nella tua indole sfidare te stesso e metterti sempre nuovi obiettivi nella testa, prefissandoti nuovi traguardi. Per una situazione legale, lavorativa o per un contratto che comunque è in ballo, maggio darà risposte importanti, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Sagittario, forse hai già avuto la conferma per un progetto che partirà a metà maggio. I più fortunati avranno un periodo di forza da Giove. Dopo il 10 partirà infatti un bel periodo che durerà per tutto il 2023. Nel tuo segno e nel tuo destino c’è una crescita importante in vista. Più che un cielo difficile, quello che hai vissuto di recente, è un cielo privo di novità e le uniche novità che ci sono state in amore non sono state così esaltanti. Presto però potrebbero arrivare novità, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

