Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 aprile 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le stelle…

È un Oroscopo che parla d’amore quello dei segni di acqua nella giornata di sabato 23 aprile. Oggi, dice l’Oroscopo Paolo Fox, le stelle sono diverse per Cancro, Scorpione e Pesci, ma hanno tutte a che fare con il sentimento più bello di tutti. C’è chi vive un ottimo periodo e chi invece farà più fatica. Andiamo a scoprire di più attraverso le previsioni dell’astrologo su Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, ripensamenti in amore?

Cancro, ogni tanto ci sono dei ripensamenti in amore. Non preoccuparti: per te è abbastanza normale visto che sei una persona che non si accontenta. Ad inizio anno il tuo segno potrebbe aver vissuto una piccola o grande crisi e adesso c’è aria di rinnovamento: bisognerebbe iniziare a pensare a qualcosa di nuovo. Se non vedi miglioramenti, pensa a come stai ora rispetto a gennaio e febbraio: certamente adesso c’è più intrigo e voglia di fare. L’amore? L’Oroscopo Paolo Fox dice: sabato e domenica per gli incontri d’amore saranno giornate interessanti.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, stelle diverse

Scorpione, ci sarà una chiusura di mese interessante. Tuttavia oggi e domani si legge un po’ di fatica nell’aria: qualcosa potrebbe non andare proprio nel modo migliore. Ad esempio, se ti piace una persona, potrebbe esserci qualche dubbio su quella che è la reale situazione tra voi due. Il weekend dunque non sarà dei migliori ma conferme potrebbero arrivare da lunedì. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: non stancarti troppo. Il periodo non è male, solo che sei tu a prendere tutto un po’ troppo di petto.

Pesci, questa giornata parte in modo interessante. Hai Venere e Giove in aspetto buono e potrebbero portarti delle belle novità. Chi non ha un amore deve domandarsi se per caso abbia paura di vivere una nuova storia. Bisogna infatti aiutare il destino se si vuole cominciare qualcosa di bello. Diverso il discorso di chi ha già una novità sentimentale: è un momento di decisioni su matrimonio, figli e non solo.Bisogna far riemergere la voglia di amare, indipendentemente da qual è la situazione. L’Oroscopo Paolo Fox dice: le storie belle possono nascere sempre, frequentando le persone e mettendoci buona volontà.

