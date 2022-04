Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

Non è stato un periodo facile per i segni di aria. I Gemelli hanno avuto un Giove bellicoso nel segno che dunque ha portato a poche energie, ma presto tutto cambierà. Per quanto riguarda la Bilancia, tanto nervosismo. L’Acquario è invece chiamato a prendere decisioni importanti ma non deve rischiare di lasciarsi sopraffare dallo stress. Scopriamo insieme tutte le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, presto grande energia

Gemelli, non è stato un periodo semplice a causa di Giove, che però pian piano toglierà il suo sguardo bellicoso dal tuo segno. Dalla prossima settimana avrai qualcosa di più: ti attende un cielo di grande energia. La nuova situazione astrologica già dai primi giorni di maggio ti conforterà. Questo weekend la Luna è favorevole e aiuta, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, situazioni in sospeso

Bilancia, questo è un cielo un po’ nervoso: è come se dentro di te ci fosse qualcosa che non riesci ad appagare, un desiderio non soddisfatto. Non amareggiarti se qualcosa non si è concluso, perché tocca proprio a te rimettere in posto alcune situazioni rimaste in sospeso. C’è anche chi ha dovuto affrontare un momento difficile e che dunque ora ha fiducia nel futuro. Le storie che nascono in questo momento sono da verificare: parola dell’Oroscopo Paolo Fox.

Acquario, questo è un periodo importante per te, sia in amore che sul lavoro, ma anche per ricostruire la tua vita su basi diverse. Il tuo comportamento deve essere più deciso: in amore fai una proposta, se vuoi rinnovare un rapporto fai azioni importanti, oppure prenditi la tua libertà. Non sai rimanere in silenzio e questo può comportare situazioni di forte stress. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: a volte il tuo carattere straborda e pretende troppo. Stai attento.

