Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 aprile 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: come andrà?

Come andrà il weekend dei 12 segni zodiacali? Ce lo dice come al solito l’Oroscopo Paolo Fox attraverso i canali di Radio Latte Miele. L’astrologo ha fatto le sue previsioni su Toro, Vergine e Capricorno, segni di terra. Ecco come andrà l’amore, la salute e i rapporti con gli altri nel weekend.

Toro, importante la tranquillità secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro, è molto importante vivere con tranquillità questo fine settimana. Molte persone loro malgrado si sono trovate in crisi. Ci sono persone che potrebbero aver avuto problemi di coppia perché magari il partner non è stato bene o che comunque hanno dovuto affrontare momenti complicati. Tutto dev’essere gestito con particolare attenzione in questo fine settimana perché le cose potrebbero precipitare velocemente, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, energia…

Vergine, questa situazione astrologica parte con una marcia in più rispetto agli inizi della settimana. Alcuni del vostro segno si sono fermati: un po’ per circostanze esterne, un po’ perché per quanto la Vergine sia scrupolosa e meticolosa, a volte c’è bisogno di recuperare energia. In questo periodo avresti bisogno di amore e di stare accanto a una persona che ti piace, quindi via libera alle emozioni in questo weekend! Lasciati andare e segui il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, sono giorni di pensieri. Qualche spesa di troppo, una questione di lavoro che ti ha un po’ innervosito e altri piccoli problemi non ti fanno dormire sereno. Non tutti i Capricorno magari sono pensierosi, ma molti vanno a letto con qualche ansia di troppo. Anche tu hai delle fragilità nonostante la tua forza e forse adesso sarebbe ora di non nasconderle: ogni tanto è giusto farsi vedere per ciò che si è, con le proprie debolezze. Se hai un grande amore, questo fine settimana ti darà coraggio per dire quello che pensi: parola di Oroscopo Paolo Fox.

