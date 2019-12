Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 23 dicembre 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.Leone: il segno ha bisogno di grande energia. Si può trovarla dentro di sè o negli altri. Qui subentra la crisi perché ci sono delle persone che non sono proprio dalla parte del segno. Si potrebbe aver vissuto un tradimento, ma non in amore si parla di amicizia o lavoro. Se si deve affrontare un discorso spinoso in una relazione è meglio parlarne entro venerdì. Vergine: settimana che invita alla pazienza, non è che non si ama il Natale ma il purosangue di questo segno è molto razionale, attaccato al lavoro e detesta le feste comandate. Quando queste emozioni sono indotte sente un po’ di distacco. Si devono evitare discussioni banali e serve prepararsi al meglio per un 2020 di successo. Bilancia: si deve finalmente aprire le porte del destino e del cuore. Queste giornate sono intense, importanti con un oroscopo influente, importante che riguarda la famiglia e i rapporti con gli altri. Tutti devono aprire a possibili relazioni. Scorpione: è importante che si guardi alle spalle, ma che guardi anche al futuro. Spesso l’atteggiamento è di difesa, ma potrebbe essere anche d’attacco. La settimana si apre con la Luna nel segno.

