Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 dicembre 2020/ Gemelli, Bilancia e Acquario

Segni d’Aria protagonisti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di questa mercoledì 23 dicembre 2020 su Latte & Stelle, la trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Occupiamoci allora di Gemelli, Bilancia e Acquario: cos’hanno in serbo gli astri?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Si comincia dai Gemelli: le difficoltà degli ultimi mesi sembrano ripercuotersi anche su queste settimane, continuando a portare una certa agitazione. Le cose potranno presto migliorare, ma per ora sarebbe meglio lasciare indietro il passato e rinunciare ad ingaggiare polemiche inutili..

E la Bilancia? Finalmente sembra possibile contare su una situazione astrologica più ricca di possibilità, riscoprendo un po’ di fiducia verso il futuro. Queste giornate potrebbero aiutare a riscoprire le emozioni, consolidando un rapporto, ricucendo alcuni legami o promettendo incontri importanti.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Chiusura per l’Acquario: Giove in aspetto favorevole sembra garantire a queste feste una buona energia che aiuterà a riscoprire il piacere dei legami familiari. Anche sul piano sentimentale si potrebbe godere di una buona energia: grandi passi in vista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA