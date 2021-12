Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 23 dicembre 2021? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: previsioni

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: un po’ di stanchezza potrebbe condizionare questo giovedì. La sparizione di una somma di denaro importante potrebbe generare ulteriore nervosismo. Cercate gli stimoli giusti per allontanare la negatività sfruttando il cielo attivo per i sentimenti.

Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri oggi 22 dicembre/ Capricorno al top ma per Ariete…

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Gli ultimi mesi sono stati decisamente negativi, per il prossimo anno provate a ripartire da zero. Qualcosa non va anche dal punto di vista sentimentale, soprattutto per chi vive due storie parallele. Saranno necessarie maggiore chiarezza e cautela.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Le prossime Feste saranno caratterizzate da una Luna leggermente strana, per cui sarà importante circondarsi di persone valide per trascorrere questi giorni. Sono state ingenti le spese dell’ultimo periodo, ma avrete decisamente modo di recuperare. Attenzione ad alcune beghe legali o ad una sorta di nemico che cerca di compromettere la vostra serenità. Per i cuori solitari, il periodo è ricco di speranze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA