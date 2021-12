Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino quotidiano di ognuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, giovedì 23 dicembre 2021?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Questo giovedì potrebbe essere molto stancante, nonostante ciò arriveranno comunque ottimi risultati. Il transito di Giove previsto per i prossimi giorni aprirà ottimi scenari. Qualcosa da chiarire in casa potrebbe rompere leggermente gli equilibri. In serata potreste accusare un leggero nervosismo”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: da alcuni mesi siete in attesa di maggiori soddisfazioni in amore, motivo per cui avete iniziato a chiudervi in voi stessi. Venere non è ancora positiva, ma in questo periodo avrete modo di giovare di maggiore chiarezza. Sarete anche più intransigenti, difficilmente vi andranno bene cose che avete accettato in passato.

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “L’arrivo di Giove nel segno indica di allontanare con decisione le malinconie. Non cambierà tutto in poco tempo, ma i prossimi mesi saranno decisivi per una crescita professionale e per ricevere nuove proposte. Sono in arrivo novità positive per chi è alle prese con questioni legali. Attenzione ai rapporti in ambito familiare, soprattutto nel rapporto tra genitori e figli. La vostra sensibilità spesso vi rende insoddisfatti, ma la posizione positiva di Venere indica buone prospettive, in particolare per chi ha vissuto una crisi di recente”.

