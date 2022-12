Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 dicembre 2022/ Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia

L’immancabile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche in queste ultime ore che precedono i festeggiamenti di Natale: l’esperto di astri, oggi, venerdì 23 dicembre 2022, ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia. Andiamo a scoprire cosa succederà loro tra amore, salute e lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Ariete e Pesci

Periodo incerto per quanto riguarda le finanze per i nati Ariete, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox qualcuno deve anche lottare contro la burocrazia: è davvero il caso di farsi il sangue amaro proprio ora? In realtà, queste giornate del 23, 24 e 25 non hanno proprio questo sentore natalizio e sembra quasi che ci sia una disputa da affrontare. Inoltre, c’è anche chi deve lavorare, in questo momento. Le competizioni andrebbero evitate.

Caro Pesci. Allontana i pensieri negativi! Grande cielo quello del 2023 per costruire, rinnovarsi e anche per superare delle incomprensioni. Bisogna pensare che tutto è possibile, non che il destino sia infame e che crei sempre dei problemi, mi raccomando! Bello questo cielo anche per i liberi professionisti, per quelli che devono portare avanti un incontro e stipulare un contratto o un accordo entro primavera. Con Capricorno buone stelle, mentre Gemelli e Cancro possono dare qualche complicazione in più.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti per Vergine e Bilancia

Le giornate del 24 e 25 sono importanti per la Vergine e l’oroscopo di Paolo Fox lo dice fin da oggi, giorno 23, affinché tu possa, entro 48 ore, accordarti con chi in questo momento ti piace, ma soprattutto tu possa sentirti un po’ meglio: ho ricordato più volte che questo segno è stato sottoposto più volte a una forte pressione e c’è chi è stato anche male o ha peggiorato una certa situazione. È vero che dai l’idea agli altri di essere imbattibile, ma anche tu sei fatto di carne e ossa ed ecco perché forse questo cielo, vicino a Natale, suggerisce di occuparsi del recupero delle proprie energie.

Per la Bilancia, ci sono certe indecisioni riguardano la vita futura. È un segno che facilmente si “sbilancia”: scusate il gioco di parole, ma c’è qualcosa di vero in questo, in quanto l’iconografia del segno rappresenta proprio una bilancia ed è probabile che se un peso, dentro di te, è eccessivo, questo finisca per squilibrare la tua vita. È quindi necessario trovare qualcosa che compensi questa grande agitazione maturata di recente, perché se poi si riversa nella coppia, attenzione: bisogna evitare complicazioni da questo punto di vista.











