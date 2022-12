Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 dicembre 2022/ Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro

È finalmente arrivato il momento di immergersi nel periodo di festa più atteso dell’anno, che ovviamente sarà arricchito dalle previsioni astrologiche: non può infatti che tornare puntuale, anche oggi, venerdì 23 dicembre 2022, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha rivelato i suoi preziosi consigli agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete persi, siete sempre in tempo per recuperarle. Andiamo a leggere quelle che riguardano Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro.

I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox 22 dicembre 2022/ Classifica segni: da Cancro a...

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Gemelli e Capricorno

L’umore è ballerino per i Gemelli. È capitato, di recente, che in alcune coppie siano tornati dei problemi, non necessariamente legati all’affetto reciproco, ma alla situazione esterna: quando sul lavoro le cose non vanno bene, se c’è una preoccupazione che riguarda un parente o se si è stati male per qualche motivo, inevitabilmente anche in amore qualcosa non va. Allora, come consiglia l’oroscopo di Paolo Fox, bisogna ricominciare ad amarsi e abbracciarsi, come forse non si faceva da tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La presenza di molti pianeti nel segno zodiacale del Capricorno permette di fare esperienza: pensiamo alle persone che lavorano ma aspirano ad ottenere un incarico e diventare qualcosa di più. Non bisogna anticipare i tempi ma, fra i dodici segni zodiacali, il Capricorno è quello che riesce a essere un po’ più perseverante, tollerante e paziente. Poi ovviamente la pazienza ha un limite: fissalo per maggio 2023 perché, entro quella data, avrai molto, quindi avrai tanto da fare nei prossimi cinque mesi. I nati Capricorno che vogliono scoprire l’amore devono contare su Venere nel segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, la Luna di Sagittario e Cancro

Caro Sagittario, ti senti più carico! Forse non ci sono più preoccupazioni, insoddisfazioni o comunque hai trovato una buona dose di coraggio, importante non solo per te, ma per tutti quelli che ti circondano: non bisogna dimenticare che tu sei una sorta di “locomotiva” e dietro di te ci sono tutte le “carrozze”, ovvero gli altri, quando hai voglia di fare qualcosa. Potrebbe essere un problema se invece hai accanto un pigrone, qualcuno che non ti dà retta, perché spegnere un Sagittario, che oltretutto è un segno di fuoco, potrebbe essere rischioso, in quanto prima o poi potrebbe esplodere una certa ribellione. È un cielo interessante, quello di Capodanno: organizzate qualcosa di bello per la vigilia e il primo dell’anno.

Dicembre non è un mese che molti nati sotto il segno zodiacale del Cancro ricorderanno con grande affetto, anche perché sembra di stare sull’ottovolante: un giorno si va su e l’altro si va giù. È necessario comprendere, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, anche quelli che hanno un problema nella vita privata e familiare, perché bisogna affrontare delle preoccupazioni. È chiaro anche che chi ha un problema fisico dovrà tentare di superarlo. Comunque la si giri, questo è un momento in cui si vuole avere attorno più persone: quelle care, di famiglia, le persone che proteggono.











© RIPRODUZIONE RISERVATA