Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 dicembre 2022/ Toro, Acquario, Leone e Scorpione

Mancano ormai soltanto poche ore al Santo Natale e prima di immergersi in brindisi e cenoni, andiamo a leggere anche oggi, venerdì 23 dicembre 2022, quali previsioni ha dettato l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia quotidianamente rivela cosa accadrà nel futuro degli appassionati durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa rubrica siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. L’approfondimento in questione è dedicato ai nati sotto il segno di Toro, Acquario, Leone e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox, i pianeti di Toro e Acquario

Che bello l’oroscopo di Paolo Fox per il Toro, con Sole, Luna, Mercurio e Venere tutti favorevoli! Non solo le idee sono chiare ma, a livello emotivo, potrà essere superata una delusione d’amore, per coloro che, per esempio, hanno vissuto una separazione: adesso si può chiedere ciò che spetta oppure le questioni che riguardano lasciti o case saranno sanate. Ma non pensiamo adesso ai soldi! Godiamoci il Natale che nasce con grandi stelle: spero davvero che porti un regalo in più.

Per quel che riguarda l’Acquario, questa bella capacità di azione che ti coinvolge dev’essere riversata immediatamente in amore e lo dico a ragion veduta, perché Venere, tra qualche ora, tornerà nel tuo segno zodiacale: esattamente agli inizi di gennaio. Quando siamo più affascinanti e più sicuri di noi stessi, rendiamo la vita facile anche agli altri. Chissà che in questi giorni tu non sia oggetto di più attenzioni di quanto immagini.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Leone e Scorpione

Il Leone avrà notato che nel corso delle ultime settimane è stata una polemica continua, anche perché tu non sei il tipo che sta nelle retrovie: sei sempre in prima linea e lì è chiaro che si combatte e si affronta un nemico viso a viso, magari anche una persona che tu ritieni ti abbia ostacolato nella vita pratica. Non ti curare di queste persone, vai avanti! Oltretutto il tuo orgoglio non te lo permetterebbe. Certo è che, ogni tanto sei andato al lavoro o hai frequentato delle persone “a denti stretti”, ma ora sorridi! Perché altrimenti, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa tensione potrebbe riversarsi in amore.

Caro Scorpione. Riuscire a stare meglio è facile e tra l’altro il 2023 porterà a fare delle scelte rilevanti: mi metto particolarmente nei panni di quelli che stanno facendo un lavoro con un contratto in scadenza, tra la primavera e l’estate, e non sanno se rinnovarlo oppure no. C’è una sorta di ambizione che si risveglia e siete combattuti fra il desiderio di fare delle cose mai fatte e la paura di sganciarsi da alcune sicurezze. Affronteremo questo problema a tempo debito e intanto occupiamoci del Natale: per l’amore, cerca di assecondare il più possibile i desideri della persona che ti interessa. Hai già fatto i regali? Alla persona che ami farà piacere stare accanto a te il miglior regalo, per questo Natale in arrivo, sarà la possibilità di ritrovare una grande passione e complicità.

