Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2020/ Gemelli, Vergine e Sagittario flop, Pesci e Cancro…

Paolo Fox, oroscopo 23 febbraio 2020: Ariete, Pesci e Cancro in fase di stallo

Grazie allo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ecco i segni che si possono considerare in una fase di stallo. Ariete: leggero calo rispetto a ieri ma cielo comunque positivo con quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Giornata quieta, ma non insofferente. In qualche modo questo è un periodo in cui si può vedere quello che sarà possibile fare e attuare nelle prossime settimane. I segni di fuoco hanno bisogno di una meta da raggiungere. Cancro: quattro stelle in fortuna, cinque per il lavoro e tre per l’amore. Giornata migliore per le relazioni e si resta in un momento particolare per quanto riguarda i sentimenti. Ci si deve dare da fare, ma in amore si deve essere più riflessivi. Arriverà una Venere molto favorevole. Pesci: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Questo cielo aiuta. Se ci sono dei riferimenti è il caso di riportare in auge. Non ci sono più le traversie dell’anno scorso con Giove dissonante.

Gemelli, Vergine e Sagittario flop oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni flop della giornata. Gemelli: crollo drastico con tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Luna dissonante in questa giornata. Sarà più difficile mettere a posto qualcosa, serve rilassarsi. Chi è governato a Mercurio è attratto dalle due ruote e al movimento libero. Chi può permetterselo deve cercare di fare qualcosa che permetta di muoversi. Questo è il momento giusto per andare in bicicletta e magari fare un’escursione. Vergine: segno flop con tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Ci sarà una Luna un po’ agitata. Il segno sarà molto critico. Le idee sono molto chiare, ma quando c’è una giornata no si perde un po’ il lume. Sarà una giornata in cui non si vorranno dei seccatori attorno. Il segno è freddo perché c’è questa estraneità anche tra le persone che si amano di più. Sagittario: tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Giornata strana tecnicamente parlando. Arriva una Luna in quadratura che invita alla riflessione. Bisogna sempre fare attenzione ai soldi.

