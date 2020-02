Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 febbraio 2020/ Toro, Bilancia e Capricorno al top, Leone e Scorpione…

Oroscopo Paolo Fox, 23 febbraio 2020: Toro, Bilancia e Capricorno al top

L’oroscopo di Paolo Fox di domenica 23 febbraio 2020 ci porta ad analizzare i segni top della giornata. Toro: quattro stelle per il lavoro e la fortuna, cinque in amore. Il segno è gelosissimo quando è innamorato, rischia magari di vedere cose che non ci sono. Molto dipende dalle esperienze legate al passato. Scavando si scopre di aver conosciuto una persona bella, corretta e leale e quindi non c’è stato modo di essere sospettosi. C’è chi invece è stato tradito e parte invece sempre prevenuto. Bilancia: quattro stelle per amore e fortuna, cinque per il lavoro. Ci saranno delle risorse in più. Si deve far passare Venere in opposizione, si aspetta marzo e poi tra aprile e maggio si farà qualcosa di bello anche perché alcune situazioni di lavoro si riprenderanno. Capricorno: cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Come la Vergine se ci sono dei propri spazi della vita pratica dove il partner non entra bisogna farsene una ragione. La giornata di oggi però è una giornata sì dove si vivrà una grande crescita.

Leone, Scorpione e Acquario i segni in crescita dell’oroscopo Paolo Fox

Ecco i segni in crescita seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Si deve stare attenti nelle relazioni professionali. C’è un cielo importante per quanto riguarda gli incontri che potranno essere importanti in questi giorni. Sarà importante prendere una decisione entro fine marzo. Scorpione: cinque stelle per amore e lavoro, quattro per la fortuna. Innamorarsi di una persona del Cancro è facilissimo e sconvolgente, ma se c’è qualche problema sono cavoli amari perché è difficile staccarsi. Giornata importante questa dove può accadere qualcosa di importante. Acquario: cinque stelle in amore e fortuna, quattro per il lavoro. C’è più aria d’amore e anche delle emozioni importanti in una giornata molto positiva per quanto riguarda il cielo.

