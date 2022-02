Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del 23 febbraio 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 23 febbraio 2022.

Buongiorno Ariete! Pian piano le cose si sistemano e molti ariete non vedono l’ora che si sbloccano alcune questioni. Venere tornerà attiva dopo domenica, quindi se ci sono state delle tensioni d’amore bisognerà tenerle ancora sotto controllo. Tu stai riconoscendo la tua forza e si sbloccano piano piano alcune questioni legali e tecniche che ti hanno tenuto sotto pressione negli ultimi mesi.



Per il Toro: l’Oroscopo Paolo Fox c’è questa dissonanza tra mercurio e saturno, che non ha un buon passaggio con la luna. Si discute molto di soldi e di casa e forse anche piccole dispute, ad esempio se qualcuno aveva promesso di fare un intervento che poi non ha fatto. Vorresti toglierti un sassolino dalla scarpa, ma siccome oggi sei un po’ sotto pressione, se devi parlare di cose che scottano, aspetta a sabato.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: questa settimana sei nervoso, ma sei sempre al secondo posto in classifica. Ci sono tensioni a lavoro e forse sarai proprio tu ad aprire una discussione che sarà sicuramente liberatoria. Nonostante questo attrito dei pianeti avremo un marzo di forza, perché piano piano si risolve tutto.

