Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 23 febbraio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: i pensieri ci sono, ad aprile devi fare una scelta, ma ogni tanto è utile per se stessi. Se per molti mesi hai lavorato male o hai avuto delle persone contro, adesso ti rendi conto di quanto siano importanti per te, ma ne puoi fare anche a meno di certe persone che non sono dalla tua parte. Nel settore amoroso domestico devi evitare complicazioni.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: torni a una buona vitalità, Venere è nel segno, si tratta di un mese stimolante e se c’è rabbia è proprio perché ti sei trovato a fare qualcosa che non volevi fare, per questo devi rivelare i progetti e iniziare a pensare positivo. Si tratta di un momento interessante per i giovani e le persone sole, dovresti però allargare il giro delle conoscenze.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: sei sempre un pochino agitato, ma è una giornata interessante. Se c’è qualche briciolo di malinconia che ogni tanto arriva nella tua vita, cerca di allontanarlo, specialmente se arriva quando vedi delle persone che hanno il potere di farti arrabbiare. Hai bisogno di momenti di recupero per risolvere qualcosa, ma poi ce la farai; si tratta di uno stato emotivo che coinvolge pure l’amore.

