Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, l'oroscopo Paolo Fox sottolinea una situazione agrodolce, dolce perché non mancano situazioni per farti sentire soddisfatto. Agro perché ogni tanto bisogna mettere in chiaro delle questioni, alcuni dovranno dire 'io questa cosa non la faccio'. Adesso devi preservarti un pochino e la chiave del successo è quella che non ti esponi in prima persona, fai delle cose importanti, però ti piace lavorare dietro le quinte, avrai modo di cambiare molte cose nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: Giove è amico, basta per farti tornare sereno? Forse no, ma ancora ci sono delle tensioni che a marzo si potrebbero risolvere. Alcuni hanno avuto problemi con la casa, parenti, questioni di soldi. Pensiamo sempre che gli altri non abbiano problemi, ma devi ricordare che tutti ce l’hanno, quindi bisogna ripartire, con anche l’amore.

Il Leone: Saturno opposto rappresenta un fermo che si attiva, anche se stai andando bene, hai avuto una promozione, ma rappresenta anche che devi ripartire da zero. Questo vuol dire che se hai fatto un certo stile di vita da oggi bisogna combinare qualcosa di nuovo, specialmente per giovani che si devono allontanare da casa. Chi vive i rapporti clandestini, a marzo dovrà decidere cosa fare.

