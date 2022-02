Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 23 febbraio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox potresti risvegliare un sentimento, vivere qualcosa d’importante. I bilancia di solito sono prevedibili, perché detestano i colpi di scena, ma ultimamente con questa Venere storta tanti hanno rinunciato ad arrabbiarsi e si sono messi in equilibrio per far volgere a proprio favore ogni vertenza. Si può essere così diplomatici a lungo? Forse no, ma marzo premia tutti quelli che sono stati vessati.

Per lo Scorpione: le intuizioni non mancano, ma a volte l’agitazione riguarda il modo di stare con gli altri o un senso di solitudine che provi solo all’inizio della settimana, perch’ da giovedì si riprende. Non affaticare lo stomaco e in questo momento l’amore non è così sincero, oppure ti sembra di avere una soluzione in mano, ma da marzo capirai che certe intuizioni non erano così vere.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’oroscopo Paolo Fox: adesso vedi la luna nel segno, con ottimismo e buona volontà, hai spesso le idee giuste. Devi avere un risveglio nelle questioni romantiche e atteggiamenti dell’amore, attenzione però a non diventare troppo idealisti, perché le nuove intenzioni valgono oro.



