Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 gennaio 2020/ Leone, Cancro, Gemelli, Ariete e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 gennaio 2020: Ariete, Toro, Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni di Ariete, Toro e Gemelli seguendo quanto raccontato a LatteMiele. Ariete: le stelle parlano di perplessità di cui si è già parlato e che si riversano nella vita di tutti i giorni. Non è facile garantire l’ottimismo che spesso si regala agli altri. Importante rinviare incontri in fine settimana. Tensione, ma passerà. Toro: si devono fare le cose in maniera esplicita, sempre molto sereno. Si è un segno leale che se ha da dire una cosa la dice, ma si tengono dentro in questo periodo delle incertezze riguardante l’amore. Gemelli: si devono sistemare i conti in sorpreso. Buon anno per chi ha pareggiato i conti nel 2019. C’è solo una situazione strana in famiglia, le idee non collimano con chi si ha intorno. Si deve aspettare prima di dire cosa si pensa.

Oroscopo Paolo Fox: analisi previsioni Cancro, Leone e Vergine

Diamo uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox andata in scena con la rubrica Latte e Stelle, soffermandoci su Cancro, Leone e Vergine. Cancro: Se non c’è forza per portare avanti un progetto attenzione. I primi due mesi del 2020 sono se non di fermo, senza novità, di distacco da cose che fanno stare male. Le provocazioni non mancano. Giove e Saturno in opposizione provocano anche questo. Leone: non importa se le cose funzionano o no, l’importante è sempre sognare. Chi accetta una situazione di blocco lo fa solo a un patto, cioè che ci sia una svolta dopo. Amore in crescita. Vergine: molti pianeti attivi significa cogliere al volo le occasioni, ma anche scoprire cosa non va. Non ci si deve portare sopra le righe con un buon oroscopo. E’ un momento che aiuta chi ha progetti concreti, ma per fortuna si dovrebbe avere già in corso qualcosa di interessante.

